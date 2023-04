Bilet turystyczny na majówkę. Polregio po raz kolejny wprowadza bardzo ciekawą ofertę.

Pociągiem będzie można już od dziś wybrać się do Łagowa, Świnoujścia lub Jeleniej Góry. Oferta majówkowa cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród Lubuszan i samych zielonogórzan.

Mówi Paweł Nijaki, rzecznik prasowy lubuskiego Polregio S.A.

Możemy pojechać w trzech kierunkach do Świnoujścia, Łagowa i oczywiście Jeleniej Góry. Do Łagowa jeździmy regularnie w sezonie letnim, wszyscy wiemy jak ciężko się dostać autem. A Jelenia Góra to jest nasz stały regularny pociąg.