Budowa dróg na zielonogórskim Jędrzychowie – między innymi tej kwestii mają dotyczyć wnioski poprawkowe Platformy Obywatelskiej odnośnie do budżetu miasta na rok 2023. Sesja budżetowa – przypomnijmy już we wtorek 20 grudnia. I to właśnie wtedy radni PO zamierzają powrócić niczym bumerang z tematem ulicy Domeyki.

Mówi Adam Urbaniak, radny Platformy Obywatelskiej.

Mieszkańcy nie mogą tam czekać 40 lat na drogę. Mam wrażenie, że się tej drogi nie chce zrobić po prostu na złość. I od razu informuje – ja tej drogi nie użytkuje.

Czego jeszcze dotyczą wnioski poprawkowe przygotowane przez PO? Dowiemy się tego we wtorek podczas sesji budżetowej na rok 2023. Urbaniak podkreśla jednak, że prace nad wnioskami cały czas trwają.