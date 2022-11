Ruszyły mikołajkowe licytacje organizowane przez Zielonogórski Klub Żużlowy. Są one bezpośrednim przygotowaniem do Falubazowych Mikołajek. To już 14. edycja akcji, w którą angażuje się zielonogórski klub.

Michał Kociński z zielonogórskiego Falubazu opowiada o tym, jaka jest idea akcji.

Tak jak wspominaliśmy, najważniejszą częścią Falubazowych Mikołajek będą licytacje. Co jest numerem jeden wśród gadżetów, które można wylicytować każdy z kibiców?

Do akcji włączyli się także Marcin Gortat czy Sławomir Peszko. Wylicytować można również gadżety zielonogórskich żużlowców. Więcej informacji znajdziecie na stronie falubaz.com Dochód z tych aukcji przeznaczany jest na przygotowanie paczek. Dodajmy, że Falubaz z prezentami dla najbardziej potrzebujących dzieci ruszy 6 grudnia.