Szlak Bachusików, wędrówka o charakterze winiarskim czy muzea – wizyta w Zielonej Górze podczas Winobrania nie kończy się tylko obchodem stoisk na deptaku. Po co przyjeżdżają do Zielonej Góry goście i jak pomagają im w zwiedzaniu przedstawiciele Visit Zielona Góra?

Mateusz Greczyło z zielonogórskiej informacji turystycznej podkreśla, że program zwiedzania z indywidualnymi turystami i grupami turystycznymi dopasowywany jest do ich długości pobytu w naszym mieście.

Przyjeżdżają z różnych zakątków Polski. Przyjeżdżają z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, ale także w południa. Organizatorzy wyszukują produkty turystyczne, które tworzą program zwiedzania. Jako informacja turystyczna pomagamy w organizacji tego przejazdu. Układamy programy np. jednodniowe i trzydniowe.

Najbardziej rozwijającą się ofertą jest ta winiarska. Temat wina jest obecny już nie tylko podczas Winobrania, ale także przy okazji dni otwartych piwnic winiarskich.

W informacji turystycznej miałem przyjemność spotkać panią, która prowadzi biuro turystyczne w Toruniu i chciałaby coś innego niż Winobranie. Ustaliliśmy, że przyjedzie na czerwcowe Dni Otwartych Piwnic Winiarskich.

Piwnice winiarskie można odwiedzać także podczas Winobrania. Od dziś do piątku czynne są piwnice przy ul. Grottgera 1, Kupieckiej 22 i Wodnej 32. Dwie pierwsze są otwarte od 12 do 22, zaś ta trzecia od 15 do 21.