Prezes Lechii Zielona Góra, Maciej Murawski był gościem Piłkarskiej Zielonej Góry. W specjalnym, winobraniowym programie rozmawialiśmy o przyszłości bliższej i dalszej.

Bliższa to sobotni mecz ze Stalą Brzeg. Rywal sezon zaczął słabo, niedawno zmienił trenera. – To nie jest zespół na strefę spadkową – uważa M. Murawski. Stal w tabeli jest przedostatnia. Lechia jest na siódmej pozycji.

Przypuszczamy, że Stal pójdzie mocno do góry, ale mamy nadzieję, że po naszym meczu. Chcemy powalczyć o 3 punkty, bez Sebastiana Górskiego, bez Konrada Sitko, który złamał nos i być może bez Przemka Mycana. Nadzieja umiera ostatnia, może Przemek dojdzie jeszcze zdrowotnie do siebie przed meczem. Na pewno będziemy walczyć o zwycięstwo, ale z pokorą, bo Stal to bardzo dobra drużyna, która teraz jest na dole, ale to nie jest drużyna, która będzie walczyć w tej lidze o utrzymanie.