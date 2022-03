Bez długów i z optymizmem przystępuje do piłkarskiej wiosny w III lidze Lechia Zielona Góra. Klub jutro zmierzy się na wyjeździe z rezerwami Zagłębia Lubin.

Dziś zielonogórzanie zorganizowali konferencję prasową, na której poinformowali o zmianach w strukturze klubu. Na pokład wkroczyli nowi współwłaściciele, którzy część akcji odkupili od Karola Krępy. Są to: Andrzej Mądroszyk, Marcin Zegzuła, Arkadiusz Szmigiel, Marek Mazur, Michał Zelisko, Konrad Komorniczak i Maciej Murawski. Ten ostatni nadal pozostaje prezesem klubu, a o zmianach mówił dziś w programie Piłkarska Zielona Góra w Radiu Index.

Murawski przyznał, że nie pamięta tak dobrej sytuacji finansowej. Wszystkie zobowiązania wobec piłkarzy zostały uregulowane i jutro zespół rozpocznie walkę o pierwsze wiosenne punkty. Rywalem rezerwy Zagłębia Lubin, z którymi u siebie Lechia przegrała 2:4. Celem zielonogórzan jest utrzymanie w III lidze.

Myślę, że to będzie trudniejsza runda, bo patrząc na mecze, jakie mamy u siebie i na wyjeździe to wydaje mi się, że będzie ciężej, ale mamy też mocniejszy zespół. I nie mamy problemów organizacyjno-finansowych. Najbliższy mecz z bardzo dobrym zespołem, utalentowanym, który świetnie grał w poprzedniej rundzie, który świetnie wyglądał w sparingach. Wiemy, że to bardzo trudne wyzwanie, ale myślę, że jesteśmy na nie gotowi. Mam nadzieję, że pokażemy to na boisku. To, co widzę na treningach, buduje moją wiarę w ten zespół. To najlepsza grupa ludzi, jaką mieliśmy w ostatnich czterech latach.