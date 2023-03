Nie na dołku, a na stadionie lekkoatletycznym zainauguruje trzecioligową wiosnę w Zielonej Górze drużyna Lechii. Podopieczni Andrzeja Sawickiego zmierzą się z Gwarkiem Tarnowskie Góry.

Lechia jest po dwóch porażkach 0:3. Pucharowej z Legią i ligowej przed tygodniem w Bielsku-Białej z Rekordem. Gościem Piłkarskiej Zielonej Góry był Kamil Babiarczuk. Dziennikarz TVP3 Gorzów uważa, że na bazie tych spotkań trudno jeszcze o wnioski, jeśli chodzi o postawę zielonogórzan, choć widać już ubytki, które trudno będzie wypełnić.

Ten mecz z Rekordem – dobra przegrana 0:3 – ale koniec końców myślę, że Lechia będzie w czołówce ligi. Najbardziej odczuwalna moim zdaniem będzie strata Gabriela, choć Kacper Lechowicz miał niezłe przebłyski w końcówce poprzedniego sezonu. Latem przyszedł Gabriel i wygryzł go ze składu. Być może Kacper na tym skorzysta i za dwa miesiące nie będziemy już o Brazylijczyku pamiętać, choć do końca w to nie wierzę. Nikt nie potrafi z obrońców Lechii tak wyprowadzać piłki, jak robił to Gabi.