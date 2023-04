Gościem piątkowej Piłkarskiej Zielonej Góry był Damian Sarnecki, w przeszłości trener Drzonkowianki Racula, a obecnie jej prezes.

Klub walczy obecnie o utrzymanie w Jako klasie okręgowej. Drzonkowianka na razie wyprzedza tylko dwa zespoły. W klubie nie składają jednak broni, mimo tylko jednego zwycięstwa i dwóch porażek na początku tej rundy wiosennej.

Gorycz przegrała ostatnia kolejka w Małomicach, gdzie przegraliśmy 1:2. To był taki mecz za 9, jak nie za 12 pkt. Ubolewam strasznie, ale widzę potencjał w tym zespole. Kolejkę wcześniej z Górzynem wyciągnęliśmy w dziesiątkę wynik z 3:3 na 5:3. Uważam, że jesteśmy w stanie się utrzymać, mamy jeszcze dwanaście kolejek do końca, aczkolwiek co będzie, to zobaczymy. Jeżeli spadniemy, to świat się nie zawali.