Lechia Zielona Góra do lat 17 zagra w Centralnej Lidze Juniorów, a o jeden krok od awansu są ich młodsi koledzy. Na półmetku barażu TS Przylep Zielona Góra prowadzi z Polonią Nysa 2:0.

O sukcesie Lechii mówił jej trener Michał Grzelczyk, a o drodze do CLJ U-15 opowiadał Remigiusz Chyła.

Rewanżowy mecz z Polonią w Nysie jutro o 13:00.

Lechia U-17 już jest pewna awansu po tym, jak rozbiła w dwumeczu Pomologię Prószków aż 18:0. Skala trudności wiosną wzrośnie jednak znacząco.