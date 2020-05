Pełne sukcesów czasy dla reprezentacyjnej polskiej piłki ręcznej minęły. Jeszcze niedawno oklaskiwaliśmy w biało-czerwonych barwach braci Jureckich, Karola Bieleckiego czy wyczyny w bramce Sławomira Szmala. Po tym fantastycznym pokoleniu pozostała wyrwa, którą powoli próbują zasypywać Ośrodki Piłki Ręcznej w Polsce.

Jedną ze szkół objętych patronatem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, który ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021. Dotyczy to zarówno chłopców i dziewcząt, którzy po szkole podstawowej chcą kontynuować swoją przygodę z piłką ręczną

Zapraszamy serdecznie do naboru. Chcemy zachęcić młodzież do tego, by uprawiała piłkę ręczną u nas. Mamy tutaj bazę sportową. Trenerami będę tutaj ja – Ireneusz Łuczak i Paweł Petela.