Już jest – pierwsza w naszym mieście klatka “Combo”. Konstrukcję do ćwiczeń znajdziecie w Parku Tysiąclecia, nieopodal skateparku. O torze mówi się, że jest to wielofunkcyjna klatka do ćwiczeń górnych partii ciała. Na około 140 metrach kwadratowych powstało 27 punktów ćwiczeniowych.

Jak mówi Rafał Kasza, radny miasta Zielona Góra, każdy chętny do ćwiczeń znajdzie tam coś dla siebie. Tym bardziej, że korzystanie z konstrukcji jest bezpłatne.

Są tutaj różnego rodzaju zawiesia. Można sie przemieszczać chociażby za pomocą kołków. Takie tory można spotkać w całej Polsce.

Z czego konstrukcja powstała? O tym mówi jej wykonawca, Michał Brzęczyk.

Jest ona w pełni stalowa, zabezpieczona ogniowo. Antykorozyjnie. Zastosowaliśmy też materiały takie jak sklejka wodoodporna z twardego drzewa. Są też elementy złączne ze stali nierdzewnej.

Pierwszy oficjalny trening w klatce zaplanowano na sobotę 14 maja.