O parkingach sporo było w środowej audycji Prezydent na 96 FM. Przypomnijmy, w życie weszła już poszerzona Strefa Płatnego Parkowania.

Od poniedziałku, 7 grudnia płacimy już za parking na: Fabrycznej, Ogrodowej, Sowińskiego, czy Dąbrowskiego. Dodajmy, że za parking obowiązuje opłata w dni robocze od 9:00 do 17:00.

W sprawie opłat parkingowych do Radia Index dzwonił słuchacz z pytaniem, czy pod obiektami administracji publicznej w mieście obligatoryjnie mogłaby być darmowa pierwsza godzina postoju. – W ciągu godziny można załatwić sprawę w urzędach – przekonywał mieszkaniec miasta. Co na to prezydent Janusz Kubicki?

Przed urzędem miasta jest pierwsza godzina postoju gratis. Jestem zwolennikiem rozwiązań, o których pań mówi, ale wiem, że tam był gdzieś problem prawny. Strefy płatnego parkowania działają na podstawie ustawy. Jest wiele miejsc, do których ludzie przyjeżdżają załatwić sprawę. Nie chodzi o to, żeby na strefie zarabiać.

Prezydent podkreślił, że pierwsza godzina parkingu przed urzędem przy ul. Podgórnej jest darmowa. Gdzie jeszcze waszym zdaniem powinno tak być? Czekamy na informacje w komentarzach na portalu wZielonej.pl. Tam też do zobaczenia cała audycja Prezydent na 96 FM.