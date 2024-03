Kolejny wydział UZ otworzył swoje drzwi dla przyszłych studentów. W środę na dzień otwarty zaprosił Wydział Nauk Biologicznych. Można było podejrzeć chociażby jak wygląda wyizolowanie bakterii, tak żeby możliwe było przeprowadzenie badań. Komu marzy się relaks, mógł na jednym ze stoisk posłuchać także leśnych dźwięków.

Ale jak na biologów przystało – dużo zostało wzięte pod lupę. Na uczestników wydarzenia czekały bowiem praktyczne warsztaty laboratoryjne. Które – jak mówi dr Sylwia Andrzejczak – Grządko są u nich codziennością.

To one są najciekawsze i najfajniejsze. Nasze grupy są małe. Każdy student ma możliwość dotknąć, zobaczyć, zrobić i poczuć na własnej skórze.

Badania przy mikroskopach to jedno. Na Wydziale Nauk Biologicznych nie brakuje również treści turystycznych. Co raczej nikogo dziwić nie powinno – lubuskie to przecież kraina jezior, lasów i pałaców.

Ten rynek prosi o ludzi kreatywnych, potrafiących poruszać się w social mediach. Dać coś od siebie, żeby to województwo wypromować. Dajemy kompetencje, umiejętności. Cały czas współpracujemy też z ludźmi z biur podróży, informacji turystycznych. Pracę po naszym kierunku znajdzie każdy.

Mówiła dr Agnieszka Gandecka, zastępca dyrektora Instytutu Sportu, Turystyki i Żywienia. Co jeszcze można studiować na Wydziale Nauk Biologicznych UZ? Pytamy o to prof. Annę Gabryś, dziekan wydziału.

Wszystkie nauki u nas realizujemy. Nauki molekularne, ekosystemy. Potrzebna jest po prostu pasja i zainteresowanie. Całą resztę my dostarczymy.

Kolejne dni otwarte na UZ w przyszłym tygodniu. Wtedy w swoje progi zaproszą wydziały: humanistyczny, nauk społecznych oraz artystyczny.