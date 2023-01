Supermen, Tygrysek, a nawet Król Julian – między innymi tych bajkowych i filmowych bohaterów można było spotkać w czwartek w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. A raczej na centrum – bo wcześniej wspomniane postacie pojawiły się na zewnętrznej ścianie placówki i … umyły wszystkie okna z oddziałów dziecięcych. Dając tym nie lada frajdę małym pacjentom.

Za bohaterów poprzebierali się alpiniści przemysłowi z Gdańska. Mycie okien na błysk to ich wkład do tegorocznego finału WOŚP. Mówi Krzysztof Raca z grupy “Alpiniści dla WOŚP”.

Łączy się to tak, że fundacja zbiera pieniążki na sprzęt dla tych chorych dzieci, a my robimy coś z zewnątrz. Dajemy uśmiech i też drugi pożyteczny aspekt, bo myjemy te okna. To daje radość.

Jednym z alpinistów myjących okna Centrum Zdrowia Matki i Dziecka był Maksymilian, dla dzieci – bajkowy tygrysek.

Atmosfera gorąca. Osiągnęliśmy swój cel, dzieci były uśmiechnięte. Okna umyte. Może zostało kilka smug, ale to można jeszcze poprawić.

Dodajmy, że jest to już trzecia edycja akcji “Alpiniści dla WOŚP”, a Zielona Góra to tylko jeden z wielu przystanków na mapie szpitalnych okien do umycia.