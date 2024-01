1 lutego ruszy tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Za realizację odpowiedzialnych będzie 14 powiatowych komisji lekarskich. Kto może spodziewać się wezwania? Tym razem mówi się o trzech grupach obligatoryjnych. Pierwsza z nich to mężczyźni urodzeni w 2005 roku, czyli obecni 19-latkowi. Druga grupa to panowie nieco starsi, bo z roczników 2000 – 2004. Do trzeciej grupy zaliczają się kobiety urodzone pomiędzy 1997, a 2005 – jeśli posiadają kwalifikacje lub szkolą się na kierunkach między innymi takich jak medyczne, farmaceutyczne oraz dentystyczne.

Wezwanie na komisję przychodzi drogą pocztową, z siedmiodniowym wyprzedzeniem. A jak taka komisja wygląda? To wyjaśnia mjr Tomasz Głogowski z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze.

Taki 19-latek, po otrzymaniu wezwania, stawia się na komisję lekarską. Tam udziela podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, pesel itd. Następnie bierze udział w wywiadzie psychologicznym. Specjalista wydaje zaświadczenie o zdolności do pełnienia służby i określenie kategorii.

I tak kolejno – kategoria A to obywatel zdolny do służby wojskowej, B czasowo niezdolny, D niezdolny do służby w czasie pokoju za wyjątkiem niektórych stanowisk WOT oraz E całkowicie niezdolny do służby wojskowej. My natomiast dopytujemy – co jeśli ktoś jest zdolny do służby wojskowej? Czy musi wstąpić w szeregi?

Cały system rekrutacji opiera się wyłącznie na dobrowolnym przystąpieniu do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa potrwa do końca kwietnia. Więcej na ten temat w programie “Na służbie”. Audycja do zobaczenia i usłyszenia u nas w każdy wtorek o godzinie 11.15.