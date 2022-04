Zielonogórski Szpital Uniwersytecki chwali się nowym sprzętem medycznym. Dostał go od Uniwersytetu Zielonogórskiego. Łączna wartość specjalistycznych urządzeń to ponad cztery miliony złotych. Nowa aparatura będzie używana zarówno w Szpitalu Uniwersyteckim, jak i w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Jak mówi dr Agata Kuszerska, kierownik Klinicznego Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, nowy sprzęt oznacza poprawę komfortu pacjentek. Specjalistyczna aparatura to przede wszystkim mniej inwazyjne zabiegi.

Dzięki temu, że mamy endoskopy i optykę, możemy wprowadzić aparaturę do jamy macicy, czyli chorego narządu, bez naruszania powłoki brzusznej i uszczerbku na zdrowiu pacjentki. Taki sprzęt pozwala nam lepiej i szybciej leczyć pacjentki.

Do tej pory personel medyczny był w stanie przeprowadzić cztery histeroskopie dziennie. Co ważne – nowy sprzęt to też inwestycja w umiejętności przyszłych lekarzy, czyli studentów Collegium Medicum. Środki na zakup urządzeń nasza uczelnia pozyskała z funduszy ministerialnych. Mówi prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Część pieniędzy postanowiliśmy właśnie przeznaczyć na wzmocnienie sprzętowe szpitala. W tych obszarach, które tego najbardziej wymagały. Jednocześnie z nadzieją, że nasi studenci będą pracować na najwyższej jakości aparaturze.

Pozostałe fundusze rządowe zostały przeznaczone na zatrudnienie nowych specjalistów. Świadczą oni zarówno usługi medyczne, jak i dydaktyczne na zielonogórskich kierunkach medycznych.