Mamy nosa do biznesu – to nazwa nowej audycji, która zadebiutowała już na antenie Radia Index. Z przedstawicielami zielonogórskich firm będzie się spotykał co wtorek Maciej Noskowicz.

Jak się zabrać za biznes? Odpowiedź na to pytanie też będzie można w tym programie znaleźć.

Ja myślę, że to jest audycja o zielonogórskich przedsiębiorcach, ale również dla przeciętnego zjadacza chleba, który chciałby zrobić biznes albo ma jakiś pomysł na biznes, ale nie wie, jak się do tego zabrać. Warto podsłuchiwać, obserwować najlepszych, tych, którzy realizują swoje pasje w biznesie, na różnych płaszczyznach.

Pierwszym gościem Macieja Noskowicza był Bartosz Kubik, prezes firmy Ekoenergetyka-Polska. Nie zabrakło pytań o funkcjonowanie przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej, a z taką mierzą się teraz przedstawiciele firm na całym świecie.

Ten biznes, który już zatrudnia kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób, już powinien być bardziej odpowiedzialny za pracowników, za prowadzenie tego biznesu. W dobie kryzysu, pierwszą rzeczą, która nie powinna nastąpić, to nie powinniśmy wyciągać ręki od razu do państwa czy do samorządów o pomoc. Uważam, że jesteśmy na tyle odpowiedzialni, żeby na czas kryzysu w pierwszej kolejności, to my jako zarządy powinniśmy być odpowiedzialni za byt pracowników i powinniśmy uczyć się pewne sytuacje przewidywać.

„Mamy nosa do biznesu” w każdy wtorek o godzinie 11:15. Pierwszy odcinek programu do zobaczenia już na Facebooku Radia Index.