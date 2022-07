W ramach wakacyjnego programu Lato Muz Wszelakich Biblioteka Norwida organizuje cykl spotkań z autorami bestsellerowych książek. Już w czwartek 14 lipca będzie można spotkać się z Barbarą Wysoczańską na patio w budynku głównym.

Przez najbliższe tygodnie czytelnicy mogą wybrać się z książką na leżaki. Szczegóły przestawia zastępca dyrektora Biblioteki Norwida – Żaneta Cierach:

Jak co roku w czwartki o godzinie 18:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej włączamy się w letnią akcję Lato Muz Wszelakich. Nasza akcja biblioteczna nazywa się „Z książką na leżaku”. W gmachu głównym biblioteki i albo to będzie na patio, w zależności od pogody, albo w Sali im. Janusza Koniusza. Zapraszamy państwa na spotkanie z książką.

Czytelnicy będą mieli okazję poznać nowe pozycje książkowe i ich autorów. W spotkaniach będą uczestniczyć Barbara Wysoczańska, Aleksandra Radomska, Krzysztof Koziołek i Michał Ogórek.

Zaczynamy już w ten czwartek [14 lipca] spotkaniem z Barbarą Wysoczańską. Jest to autorka książki „Narzeczona nazisty”, która cieszyła się bardzo dużym uznaniem i jest naszym bestsellerem. Następnie spotkanie z Aleksandrą Radomską, blogerką, autorką bloga i książki „Mam wątpliwość”. W sierpniu mamy dwa spotkania i będzie to Krzysztof Koziołek – autor poczytnych thrillerów, książek sensacyjnych i przybędzie do nas ze swoją najnowszą książką. A kończymy spotkaniem z Michałem Ogórkiem, które odbędzie się 25 sierpnia. Michała Ogórka myślę, że nikomu przedstawiać nie trzeba, oczywiście autor książek, ale i publicysta, i dziennikarz.