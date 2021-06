Nie lada frajdę mieli w ten weekend miłośnicy nocnych przechadzek. W sobotę odbył się bowiem spacer pidżamowców. Była to już jego siódma edycja jeśli chodzi o Zieloną Górę.

Jak sama nazwa wskazuje – podczas eventu obowiązywał dress code. Czyli pidżamy. Oprócz tego uczestnicy eventu musieli się też zaopatrzyć między innymi w latarki. Choć momentami nie były one potrzebne.

Dzieciaki szły za nami, weszliśmy na polanę i nagle dookoła zaczęło latać pełno świetlików. Słyszałem jak dzieci przeżywały. Myślały, że to jakieś istoty z bajek. Że świetliki nie istnieją. Las Piastowski nocą wygląda naprawdę magicznie.

Pomysł na piżamowy event przyszedł do nas z Wielkiej Brytanii.

Pamiętam, że za pierwszym razem zrobiliśmy taki plakat, że zapraszamy w tym, w czym śpicie. No i przyszło kilka osób nago. Dlatego zmieniliśmy formułę i chodzimy teraz w piżamach. Fajna inicjatywa. Na koniec ognisko. Myślę, że to świetne rozpoczęcie wakacji. Życzymy dzieciom żeby były one fajne i bezpieczne.