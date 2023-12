Kolędy, wigilijne potrawy i życzenia – na wigilii miejskiej jest wszystko to, co powinno być 24 grudnia przy rodzinnych stołach w zaciszu domowym. Tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia życzenia mieszkańcom składały władze miasta i biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Prezydent Janusz Kubicki liczy, że nadchodzące święta będą czasem na wygaszenie wszystkich sporów.

Żebyśmy wrócili do normalności. To proste słowo, ale tak dużo znaczące w dzisiejszych czasach. Życzę wszystkim dużo zdrowia, radości, samych pomyślnych wiadomości, dużo uśmiechu i jak najmniej nerwów.

Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Piotr Barczak przyznaje, że zbliżające się święta to idealny moment na zatrzymanie się i uważniejsze spojrzenie na drugiego człowieka.

Myślę, że nawet jeżeli do końca nie wszyscy zdążyli przygotować się do tych świąt, to myślę, że teraz trzeba zostawić wszystko. Spójrzmy na miasto, na naszych najbliższych. Niech to Boże Narodzenie ponownie pozwoli sobie nam przypomnieć o tych, z którymi być może dawno się nie widzieliśmy lub nie rozmawialiśmy.