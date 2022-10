Zmarła 76-letnia kobieta, którą potrącił 46-letni rowerzysta. Był pijany, miał 1,4 promila alkoholu w organizmie. Do zdarzenia doszło kilkanaście dni temu na zielonogórskim deptaku,.

Kobieta została potrącona przez mężczyznę, upadła, uderzając głową o kostkę brukową doznając poważnych obrażeń. głowy.

Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia do wypadku drogowego pod wpływem alkoholu. Grozi za to do 4,5 roku więzienia.