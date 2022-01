Wielkich ról nie odegrali podczas mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym w Gościęcinie przedstawiciele Trasy Zielona Góra. Za rok powinno pójść lepiej, bo podczas zmagań na Opolszczyźnie ogłoszono, że kolejne mistrzostwa błotniaków, odbędą się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Z tego faktu – co zrozumiałe – cieszy się Leszek Dutczak, prezes Trasy Zielona Góra.

Staraliśmy się o to od dwóch lat, od kiedy organizujemy zawody na terenie WOSiR-u w Drzonkowie. Widowiskowe bardzo zmagania, które przyciągały wielu zawodników. Trasa stała się oblegana i słynna w Polsce. Ze względu na to, że to zamknięty obiekt. Trasa jest atrakcyjna zarówno dla kibiców, jak i zawodników. Te argumenty przeważały.