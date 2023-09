Zielona Góra ma 119 nowych nauczycieli mianowanych. Są to pracownicy oświaty na wszystkich szczeblach – od placówek przedszkolnych po szkoły średnie. Tytuł nauczyciela mianowanego to nie tylko gratyfikacja finansowa, ale też uzyskanie pełni praw zawodowych.

Mówi Jarosław Skorulski, naczelnik wydziału oświaty i spraw społecznych.

Każde zdobywanie stopnia nauczyciela, na tej ścieżce awansu, to etap, w którym nauczyciel musi się wykazać. Pokazać swoje umiejętności.

Jedną z osób, którym podczas tegorocznych wakacji udało się zdobyć tytuł nauczyciela mianowanego, jest Justyna Świderska. Na co dzień nauczycielka w przedszkolu nr 10 w Zielonej Górze.

Potworny stres, ale i duże zadowolenie. Satysfakcja, że się udało. Mi się udało zrobić to w 9 miesięcy. Takie to jest pieczętujące, że się wspinamy w tych szczebelkach do góry. Jesteśmy wyżej.