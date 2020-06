Zielonogórska policja znów umożliwia kandydatom do służby udział w próbnych testach sprawnościowych. Umiejętność pokonywania toru przeszkód będzie można poćwiczyć jutro między 11:00 a 13:00. Trening odbędzie się w hali przy ulicy Strzeleckiej.

Każdy, kto chciałby sprawdzić, czy pokona taki tor przeszkód w wymaganym czasie, będzie mógł pod okiem policyjnych trenerów uzyskać wszelkie wskazówki, jak należy technicznie pokonać poszczególne etapy tego toru. W kolejnych tygodniach będzie można poćwiczyć również w Świebodzinie, w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze.

Test sprawności fizycznej jest jednym z etapów naboru do policji. Kandydaci, niezależnie od płci, muszą go pokonać w czasie poniżej minuty i 41 sekund. Elementy testu to m.in. bieg wahadłowy, przewrót w przód i w tył i rzut piłkami lekarskimi.

Poniżej podajemy harmonogram testów sprawnościowych w naszym regionie.

Gorzów Wlkp. w godz.13.00-15.00

17 czerwca 2020 r. – hala sportowa przy ul.Słowiańskiej 10 w Gorzowie Wlkp.

Świebodzin w godz. 11.00- 13.00

20 czerwca 2020r. (sobota) – miejska hala sportowa ul. Zachodnia 74

Zielona Góra w godz. 11.00- 13.00

24 czerwca 2020r. (środa) – sala gimnastyczna przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze.