Jest dobrze! Tak śmiało mogą powiedzieć w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze. Miejska spółka odnotowała bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał.

Wynika z nich, ze więcej osób korzysta z usług MZK, a co za tym idzie miasto wygenerowało wyższy niż zakładano dochód, który wynosi ok. 1,5 miliona złotych. Z tego faktu cieszy się wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk.

W pierwszym kwartale znacząco zwiększyła się liczba pasażerów, zwiększyła się ilość wykupionych biletów. Wydatki zwiększyliśmy o trzy miliony, bo wiele osób jeździ za darmo, gdyż osiągnęły te osoby stosowny wiek lub są to uczniowie do 18 roku życia. Cieszymy się z tego, że coraz więcej osób korzysta z transportu publicznego. Po to mamy taki świetny tabor, by z niego korzystać.