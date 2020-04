Co dzieje się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze? Te, choć są zamknięte, cały czas są pod opieką pracowników, którzy starają się utrzymać je w dobrym stanie.

– Staramy się jakoś zagospodarować naszych ludzi – mówi dyrektor Robert Jagiełowicz.

Regularnych nakładów pracy wymagają zwłaszcza obiekty sportowe, które znajdują się na zewnątrz.

Wszystkie boiska, zarówno nasze, jak i te, które mamy w mieście po połączeniu z gminą, to chyba będą miały najlepsze murawy w historii MOSiR-u. Nieużywane w tym momencie, zostaną dopieszczone. Na pozostałych obiektach są prace typu – czyszczenie i sprzątanie. Staramy się zadbać o to, żeby je dopieścić. Jest to też czas, żeby je odmalować, odświeżyć.