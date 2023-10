Ponad tydzień pozostał do wyborów parlamentarnych. Która z partii okaże się zwycięska? Jakie są możliwe koalicje powyborcze? O tym w Radiu Index rozmawiamy z kandydatami do parlamentu.

Dziś gościem był kandydujący do Senatu z naszego okręgu wyborczego Grzegorz Maćkowiak z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiciela partii rządzącej pytaliśmy o ewentualny sojusz PiS-u z Konfederacją po wyborach. Czy jest on w ogóle możliwy?

Walczymy o to, by samodzielnie rządzić. Udało nam się dwa razy i o top walczymy, bo mamy na to widoki. Nie będę się odnosił do sojuszu z Konfederacją. Wystarczy posłuchać polityków tego ugrupowania.