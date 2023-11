Spotkacie ich w każdy niedzielny poranek na tzw. „Dzikiej Ochli”. Czasami w przebraniach, a regularnie w dobrych humorach. Bo jak mówią – endorfin jest tak dużo, że trudno się nie uśmiechać.

EKM Lubuskie Morsy to grupa, która stale się powiększa. Jacek Moszyński, który sam rozpoczął dziesiąty sezon morsowania, regularnie pomaga zaprzyjaźnić się z zimną wodą nowym morsom.

Każdego roku, każdego sezonu wodujemy nowych adeptów sztuki morsowania. Nie należy się przygotowywać. Może mentalnie, że w końcu to zrobimy. Nie chodzi o to, żeby wrzucać kogoś do zimnej wody, bez instruowania, ale przygotowania jako takie nie istnieją. Trzeba mieć chęci.