Co powinni zrobić kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta Zielonej Góry w drugiej turze wyborów samorządowych? To pytanie usłyszał w Radiu Index dr Piotr Pochyły, politolog.

Naukowiec Uniwersytetu Zielonogórskiego nie ma wątpliwości w ciągu niespełna dwóch tygodni większą pracę ma do wykonania urzędujący włodarz.

Co na pewno powinien rozważyć prezydent Kubicki, to niewątpliwie poszukiwanie frekwencji. Zachęcić ludzi, którzy w niedzielę byli nad jeziorem, u rodziny, którym nie chciało się pójść. Skłonić mieszkańców do refleksji, nostalgii, że: “może jednak byłem dobrym prezydentem”.