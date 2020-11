Zamknięte szkoły, niektóre sklepy w galeriach handlowych i placówki kultury to nie wszystko. Obostrzenia objęły również transport publiczny – pasażerowie mogą w nim zająć połowę miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc. PKS Zielona Góra zdecydował się więc ograniczyć kursy.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego do odwołania są zawieszone kursy autobusów w soboty i niedziele. Wyjątek to przejazdy do Żar, Nowogrodu Bobrzańskiego i Lasek. Dodatkowo w dni powszednie nie kursuje autobus relacji Gubin-Poznań-Gubin. Aktualny rozkład jazdy znajduje się poniżej.

– Świebodzin – Zielona Góra o godz. 04.30, 05.20, 06.50, 08.10, 12.10, 15.40, 18.30

– Zielona Góra – Świebodzin o godz. 05.25, 09.50, 12.30, 14.20, 15.40, 18.25, 21.30

– Łagów – Świebodzin o godz. 08.35

– Świebodzin – Łagów o godz. 14.25

– Krosno Odrz. – Zielona Góra o godz. 04.45, 05.50, 06.35, 07.55, 08.40, 12.50, 13.45, 15.25, 16.25, 17.25

– Zielona Góra – Krosno Odrz. o godz. 05.45, 06.55, 13.30, 14.35, 15.15, 15.40, 16.40, 18.30, 19.20, 22.20

– Gubin – Zielona Góra o godz. 06.00, 08.00, 13.00, 15.30

– Zielona Góra – Gubin o godz. 13.30, 15.15, 18.30, 22.20

– Gubin – Poznań – Gubin zostaje zawieszony do odwołania.

– Żary – Zielona Góra o godz. 06.40, 10.00, 12.50, 15.35, 16.15, 17.45, 18.30, 20.00

– Zielona Góra – Żary o godz. 05.25, 08.30, 11.25, 14.10, 14.50, 16.15, 17.00, 18.20

– Nowogród Bob. – Zielona Góra o godz. 04.50, 05.45, 06.50

– Zielona Góra – Nowogród Bob. o godz. 15.20, 19.20, 22.20

– Wichów – Zielona Góra o godz. 05.15

– Zielona Góra – Wichów o godz. 15.25

– Nowa Sól – Zielona Góra o godz. 05.05, 06.15, 06.45, 08.15, 13.00, 15.15, 16.15, 19.15

– Zielona Góra – Nowa Sól o godz. 05.15, 07.15, 12.15, 14.15, 15.15, 16.15, 18.15, 20.15

– Milsko – Zielona Góra o godz. 05.45, 09.05, 12.45

– Zielona Góra – Milsko o godz. 08.20, 12.00, 15.30

– Lipno – Zielona Góra o godz. 05.30, 06.35, 08.40, 12,00, 15.25, 16.40, 18.05

– Zielona Góra – Lipno o godz. 04.35, 05.50, 07.50, 11.00, 14.30, 15.45, 17.15

– Koźla – Zielona Góra o godz. 04.50

– Zielona Góra – Laski o godz. 04.00, 04.55, 05.50, 07.50, 09.10, 11.50, 13.10, 14.30, 15.10, 15.50, 16.30, 18.35, 20.10, 22.30

– Laski – Zielona Góra o godz. 04.45, 05.45, 06.40, 08.45, 10.05, 12.50, 14.05, 15.20, 16.05, 16.45, 17.25, 19.35, 21.00, 23.15,

– Sława – Zielona Góra o godz. 05.55

– Zielona Góra – Sława o godz. 15.10

– Kargowa – Zielona Góra o godz. 05.45

– Zielona Góra – Kargowa o godz. 15.20

W soboty i niedziele komunikacja autobusowa zostaje zawieszona do odwołania z wyjątkiem:

– Żary – Zielona Góra o godz. 08.30, 14.15, 17.45

– Zielona Góra – Żary o godz. 06.40, 12.30, 16.15

– Nowogród Bob. o godz. 06.00

– Zielona Góra – Laski o godz. 04.00, 05.50, 09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 20.10

– Laski – Zielona Góra o godz. 04.45, 06.40, 10.30, 13.20, 15.20, 17.25, 21.00