Tylko 43 % młodych Polek i Polaków jest zdecydowanych na oddanie swoich głosów w tegorocznych wyborach. Te – przypomnijmy – już 15 października. Dane pochodzą z raportu Debitanci 2023. Z tego samego raportu wynika także to, że „zdecydowane tak” częściej deklarują panowie.

Platforma Obywatelska postanowiła nie być obojętna na najnowsze sondaże i zachęca kobiety do pójścia do urn. O komentarz poprosiliśmy Zofię Szozdę przewodniczącą wojewódzkiej Rady Kobiet.

O wszystkich sprawach – o edukacji, o bezpieczeństwie w ciązy, sprawach seniorów czy młodych decydują politycy. Jeśli więc chcemy, żeby prawo było po naszej stronie, musimy iść na wybory. To nawet nie jest obowiązek, a przywilej.

Jak mówi Nadia Oleszczuk – Zygmuntowska – to jest bardzo ważne, żeby młodzi poszli zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem. Kandydatka do sejmu z ramienia PO rozumie jednak zniechęcenie młodych do polityki

Bardzo jest mi przykro i ubolewam, że młodzi tak podchodzą do wyborów. Ale tez to trochę rozumiem. Ciągłe kłótnie, manipulacje, mało konkretów. Ale chcemy wyjść do młodych. Postawić na współpracę pokoleniową.

Oleszczuk – Zygmuntowska uważa, że tegoroczne wybory to najlepszy moment na wzięcie spraw w swoje ręce przez kobiety.