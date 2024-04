22 punktów straty z pierwszego meczu nie odrobili, ale pożegnanie z tegoroczną drugą ligą było godne. Q8 Oils SKM Zastal pokonał w rewanżowym meczu I rundy play-off lidera po rundzie zasadniczej PGE Turów Zgorzelec 88:82.

Rywalizacja miała charakter dwumeczu, więc podopieczni Piotra Bakuna chcąc sprawić sensację i wyeliminować rywali z fazy play-off po ubiegłotygodniowej porażce w Zgorzelcu 71:93 musieli wygrać u siebie różnicą minimum 23 punktów.

Sensacji nie było, zielonogórzanie choć w meczu prowadzili przez prawie pół godziny, to ich przewaga najwyżej wynosiła 10 punktow, ale i tak z parkietu schodzili z podniesionymi głowami. Swoich podopiecznych chwalił też po meczu trener.

Chłopcy od początku do końca pokazali ogromny charakter. Sezon był wspaniały, ponieważ wszyscy nam mówili, żebyśmy się utrzymali, a my lidera pokonaliśmy, a mając jeszcze w bagażu wcześniejszych szesnaście zwycięstw, to wydaje mi się, że super.