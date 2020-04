– Pewne rzeczy rozpoczęliśmy dość wcześnie. Działania wdrażane przez nas były trudne, przez niektórych określane na wyrost – wspomina ostatni miesiąc walki z koronawirusem w mieście Janusz Kubicki.

W ostatnim przed świętami programie podsumowanie ostatnich działań, które były w Zielonej Górze wdrażane, a miały związek z epidemią.

Niedługo później magistrat wdrożył program Koronapomoc. W audycji Miejski Alert wartość dotychczas zgłoszonych spraw i potrzeb przedsiębiorców wyceniono na kwotę ponad 10 mln zł.