Jeżyk, grzybek, zaczesane na bok, a może jeszcze coś innego? Jakie fryzury królują u panów w 2023 roku? Dawid Łękawa, fryzjer i barber z Salonów Fryzjerskich Ewa przekonuje, że gusta są różne.

Klienci również są różni. Jedni lubią zmieniać styl, inni od lat przywiązani są do jednej fryzury.

Jeżeli klient jest otwarty na propozycje, to jestem w stanie zaproponować, żeby czuł się w tym dobrze i był zadowolony. Staram się przeprowadzić tak rozmowę, żeby uzyskać jak najwięcej informacji od klienta.

Oczywiście odważniejsze stylizacje pojawiają się u młodzieży.

Fryzury co chwilę się zmieniają, co chwila wchodzi nowa moda. Młodzież chce dziś loki, dłuższe włosy, ale wiadomo, że to wymaga pielęgnacji.