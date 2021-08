Anna Maliszewska z Olimpii Zielona Góra została mistrzynią Polski seniorek w pięcioboju nowoczesnym. Impreza odbywa się w Drzonkowie.

Nasza zawodniczka złoto przypieczętowała w końcówce biegu połączonego ze strzelaniem wyprzedzając Oktawię Nowacką.

Poziom był wysoki. Rywalki nie dały łatwego zadania. Formę miałam tydzień temu na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Przez tydzień tylko raz weszłam do wody i raz się rozbiegałam. Cieszę się, bo taki był plan. Jeszcze resztki tej formy mam. Trenuje razem z Patrykiem Dobkiem bieg, więc apetyty były naprawdę wysokie.

Dla Maliszewskiej to szósty złoty medal w karierze. Srebrna medalistka – Oktawia Nowacka z Legii Warszawa – cieszyła się z drugiego miejsca.

Nie mam niedosytu bo wiem, jakie mam braki biegowe i że Ania jest świetna. Patrzyłam na nią kątem oka, kiedy mnie dogoni. Dziś dosyć szybko strzelałam. Celem są wojskowe mistrzostwa świata które odbędą się tu za dwa tygodnie. Czuję się zmęczona. Idzie to do przodu, a jeśli chodzi o bieganie, wiem że to wróci.