Mała Maja Michocka z okolic Bytomia Odrzańskiego potrzebuje pomocy i to natychmiast. Dwuletnia dziewczynka ma wadę serca i już teraz przeprowadzona jest zbiórka pieniędzy.

O szczegółach informował nas burmistrz Bytomia Odrzańskiego Jacek Sauter.

Ania ma wrodzoną wadę serca. To dwukomorowość. Miała już cztery operacje na otwartym sercu. Trzy wejścia poprzez żyły do serduszka, Ostatnia nieudana. Dla tej rodziny to tragedia. I ta niemoc, bo rodzina musi walczyć o życie dziecka będąc praktycznie bez szans.