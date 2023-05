Lubuski Teatr dołączył do programu „Kultura bez barier”. W związku z tym w repertuarze pojawia się coraz więcej spektakli z udogodnieniami w postaci tłumaczenia na język migowy i audiodeskrypcji. Nie zabraknie ich także w kwietniu.

Projekt „Kultura bez barier” jest skierowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, które nie mogą wybrać się, np. do teatru, bez dodatkowych udogodnień. Lubuski teatr zauważył potrzebę wprowadzenia tłumaczenia na język migowy oraz audiodeskrypcję, aby nikogo nie wykluczać z wydarzeń kulturalnych. Więcej o tym programie mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

Lubuski Teatr od pewnego czasu przystąpił do projektu „Kultura bez barier”. Jest to projekt polegający na tym, że nasze spektakle są przystosowywane dla osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej w repertuarze naszego teatru zaczynają pokazywać się spektakle, które właśnie te udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami posiadają.

W maju widzowie ze specjalnymi potrzebami będą mogli obejrzeć trzy spektakle dla dorosłych oraz dwie bajki dla dzieci, które zostały dla nich przystosowane. Jednym z nich są „Słodkie lata 20.-30.” grane w Dzień Matki, 26 maja.

Spektakl z piosenkami lat 20., 30., z najlepszymi szlagierami, więc myślę, że tutaj też fajna propozycja, żeby zabrać mamę do teatru i wspólnie spędzić troszeczkę czasu.

Oprócz tego widzowie będą mogli obejrzeć najnowszy spektakl Lubuskiego Teatru pt. „Przedstawię Ci tatę” 5 maja.

Jest to spektakl komediowy, zabawny, bardzo barwny, z piękną dekoracją i piękną muzyką, opowiadający historię, myślę, że odnoszącą się też do naszego życia codziennego i tego, co w naszym domu się dzieje. Jest córka, jest tata, jest mama, jest narzeczony, który w pewnym momencie musi przyjść i poznać rodziców swojej wybranki.

Kolejną propozycją dla dorosłych widzów, która będzie miała udogodnienia w postaci tłumaczenia na język migowy oraz audiodeskrypcję jest spektakl pt. „Ławeczka…, czyli mężczyzna z przeszłością i kobieta po przejściach…” 20 maja.

Jest to wzruszająca, piękna historia dwojga ludzi, którzy spotykają się na przysłowiowej ławeczce i przeżywają swoje wzloty i upadki. Piękny spektakl z piękną dekoracją, z piękną muzyką. Niezwykle wzruszający, także taki fajny wieczór, żeby się troszeczkę odprężyć.

W tym miesiącu z udogodnień będą mogły skorzystać także dzieci. Na język migowy oraz audiodeskrypcję będzie tłumaczona najnowsza bajka Lubuskiego Teatru pt. „Drakula” 7 maja.

Spektakl przeznaczony jest dla dzieci troszeczkę starszych, ale jest to bardzo fajna propozycja. Jest troszeczkę mroczny, troszeczkę śmieszny, zabawny. Muzyka jest fajna, dekoracja jest przepiękna i to najbardziej chyba też ujmuje nasze dzieciaki, bo wchodzą rzeczywiście w tą krainę Drakuli, patrząc na to, co się dzieje na scenie. Spektakl opowiada historię Drakuli, który się zakochał i musi wybrać między krwią a niekrwią. Czy się uda? Odpowiedź w Lubuskim Teatrze.

Kolejną przetłumaczoną bajką jest „Samolub”, który będzie grany 21 maja.

Opowiada historię dzieci, które chcą bawić się w ogrodzie tytułowego Samoluba. Niekoniecznie mogą tam wchodzić, ale ciekawość i chęć pobawienia się akurat w tym ogrodzie jest większa. Czy uda się im przekonać Samoluba, żeby był lepszy i pozwolił im skorzystać z tej przestrzeni? Odpowiedź w Lubuskim Teatrze.

Jednak to nie koniec udogodnień. Przed każdym spektaklem z audiodeskrypcją i/lub tłumaczeniem na język migowy odbywają się dodatkowe, 45-minutowe warsztaty.

Przed spektaklem, o godzinie 18:15, odbędzie się warsztat, w czasie którego te osoby będą mogły poznać dekoracje, będą mogły wejść sobie na scenę, dotknąć tego, co tam się dzieje. Osoba, która będzie prowadziła te warsztaty, opowie o właśnie wystroju, czyli o scenografii, opowie troszeczkę o spektaklu. Te osoby będą mogły sobie przybliżyć to, co później będą mogły obejrzeć.

Bilety na takie spektakle zarówno dla osób ze specjalnymi potrzebami, jak i dla ich opiekunów są w cenach biletów ulgowych.