„Kobiety do przodu” – to jedno z haseł promowanych przez Trzecią Drogę podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych. Prawa kobiet to jedna z 12 gwarancji, na których planuje skupić się między innymi Polska 2050, jeśli uda jej się wejść do sejmu.

I to właśnie do sejmu startuje Maja Nowak, która była gościem czwartkowej „Rozmowy na 96FM”. Pytamy więc, w jaki sposób kobiety miałyby ruszyć ku lepszej przyszłości.

Bezpłatna dostępność do in vitro, dla każdej kobiety. Dostępność do lekarzy ginekologów, która jest wbrew pozorom bardzo trudna. Zwłaszcza, jeśli chodzi o kobiety z niepełnosprawnościami.

Jak podkreśla Nowak – nie wynikało to jednak ze złej woli lekarzy, a z niedostosowania infrastruktury placówek medycznych.

To są takie sprawy, które można naprawdę zmienić w nietrudny sposób. Między innymi poprzez edukację. System asystentury. Bo w tej chwili w wielu gminach asystent przez kilka miesięcy nie działa.

Cała rozmowa z Mają Nowak do zobaczenia i usłyszenia tylko u nas, na portalu w zielonej pl.