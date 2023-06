Przed nami piłkarskie ostatki w tym sezonie. Lechia Zielona Góra zmierzy się w derbach Wartą Gorzów, która wciąż walczy o utrzymanie w III lidze.

Podopieczni Andrzeja Sawickiego podkreślają, że marzy im się dobre zakończenie sezonu i nie ma znaczenia, że sąsiadowi z północy regionu do upragnionego utrzymania brakuje punktu. O sobotnim meczu mówił w programie Piłkarska Zielona Góra Mateusz Surożyński, strzelec 18 bramek dla Lechii w tym sezonie.

Nie ukrywam, że to jest dla nas niekorzystne. Warta musi zdobyć ten punkt w starciu derbowym. Chcielibyśmy, żeby wszystkie lubuskie drużyny się utrzymały, ale my zrobimy wszystko, żeby wygrać i zobaczymy, co zrobi Warta czy zgarnie punkt, który da jej utrzymanie, czy nie.