To będzie ostatnia premiera tego sezonu. Mowa o spektaklu “Jutro wrócimy do domu”, na który już w sobotę zaprasza Lubuski Teatr. Finisz sezonu wyjątkowy, bo jest to sztuka w hołdzie dzieciom, którym wojna odebrała dzieciństwo.

Jak mówi Ewa Dobrucka, odtwórczyni głównej roli, żeby zagrać, każdy z aktorów musiał obudzić w sobie dziecko.

Spektakl powstał we współpracy dwóch teatrów – tego w Zielonej Górze oraz w Głogowie. Premiera “Jutro wrócimy do domu” w sobotę o godzinie 16.