Lubuscy rolnicy alarmują: Jest źle. Przypomnijmy, produkcję nawozów wstrzymały państwowe spółki m. in. Grupa Azoty w Tarnowie i Puławach oraz Orlen Anwil. Co to oznacza?

– Produkcja rolnicza staje się mało opłacalna – mówili wczoraj podczas konferencji prasowej przedstawiciele lubuskiej Platformy Obywatelskiej, którzy podjęli temat związany z kondycją polskiego rolnictwa. Mówi szef lubuskich struktur PO Waldemar Sługocki.

Mówił szef lubuskiej PO Waldemar Sługocki. Na czym dokładnie polega problem rolników? Pytamy jednego z nich, Adriana Morgowskiego z Sulechowa.

Produkcja nawozów ma zostać ponownie uruchomiona. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpi.