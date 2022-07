Koncert okolicznościowy, rozmowy z leśnikami i uroczysta msza – już w niedzielę zielonogórzanie mogą wybrać się na obchody Dnia Leśnika, które organizuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

W Polsce Dzień Leśnika wypada 12 lipca, ale w Zielonej Górze obchody odbędą się kilka dni wcześniej. Świętowanie rozpocznie się od mszy w kościele p.w. św. Urbana I Papieża. Na wydarzenie zaprasza rzeczniczka Ewelina Fabiańczyk:

W programie, żeby uświetnić tę okoliczność oczywiście zaplanowaliśmy wspomnienie o naszym patronie – nie każdy wie, że naszym patronem jest św. Jan Gwalbert, ale też msza będzie charakterystyczna, dlatego że będzie z oprawą muzyczną, którą wykona Zespół Muzyki Myśliwskiej „DeLuxe”. A także okolicznościowy koncert, na który zapraszamy po mszy. Będzie to koncert wykonany przez Zespół Urban String Quartet. Wydarzenie na pewno będzie ciekawe, z oprawą leśną. Na pewno też nie zabraknie wątków kulturotwórczej roli lasów. Serdecznie zapraszamy.

Po mszy będzie możliwość rozmowy z leśnikami z naszego miasta, aby dowiedzieć się nieco więcej o okolicznych lasach.

Przypadający 12 lipca Dzień Leśnika w Lasach Państwowych jest też doskonałą okazją do tego, by po prostu przypomnieć sobie historię lasów od naszych dziadków, porozmawiać z bliskimi na ten temat, na temat leśnictwa na naszych ziemiach polskich. Ogólnie spojrzeć na te lasy z większą uważnością. Myślę, że to będzie doskonała ku temu okazja.