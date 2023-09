Ruszyła “Jesień 23”, czyli ogólnopolska akcja polegająca na ochronie terenów leśnych oraz zabezpieczeniu osób przebywających w lasach. Projekt jest prowadzony przez straż leśną we współpracy z innymi służbami, między innymi z policją oraz strażą graniczną. Akcja ma charakter prewencyjno – kontrolny.

Mówi Paweł Wcisło z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Leśnicy już po raz kolejny prowadzą tego typu akcję. Jak zatem wyglądają statystki za rok poprzedni?

Czy też 18 przypadków nielegalnego wyrębu drzewa. Dodatkowo wykryty został jeden przypadek kłusownictwa. Leśnicy tym samym przypominają – do lasu warto się wybierać i korzystać z jego walorów, a trzeba to robić z głową. I szacunkiem do przyrody oraz zwierząt.