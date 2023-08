Trwa drugi miesiąc wakacji, Zielonogórski Ośrodek Kultury zachęca do skorzystania z wydarzeń przygotowanych w ramach Lata Muz Wszelakich.

Sporo imprez ma charakter cykliczny i odbywa się co tydzień. Np. środowe spacery pod nazwą „Nie nudzę się latem”. O szczegółach mówi Krzysztof Mroziński z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Tym razem zabytki sakralne Zielonej Góry. Spacer rozpocznie się o 11:00 spod Placu Bohaterów. Jak ktoś przy okazji chce zobaczyć wystawę plenerową, to do 12:00 będzie można oglądać wystawę “Natura Moich Okolic”. Organizatorem jest Związek Nauczycielstwa Polskiego i grupa “Babie Lato”. To są prace nauczycieli z całej Polski.