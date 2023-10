Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze nie tylko podsumowała w ostatnim czasie okres wiosenno-letni. Szykuje się także do realizacji jednego z ważniejszych zadań.

To tzw. PUL – czyli plan urządzania lasu. Dariusz Miernik, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej przy RDLP opowiada nam o tym, dlaczego taki plan jest ważny i w jaki sposób szykuje się do niego regionalna dyrekcja?

Przede wszystkim musimy te lasy zinwentaryzować, zobaczyć, co gdzie rośnie, w jakim jest wieku. Wszystko musimy oznaczyć na mapach Na bazie tej inwentaryzacji prowadzimy prace i założenia do tego, co będziemy robić w kolejnym dziesięcioleciu.