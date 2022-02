Razem można więcej, także w znajdowaniu artystycznych perełek. Z takiego założenia wyszli przedstawiciele lubuskich instytucji kultury, którzy łączą siły.

Owocem tego połączenia będą Lubuskie Konfrontacje Artystyczne, czyli cykl wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży z naszego regionu. Chodzi o różne talenty. Recytatorskie, teatralne, piosenkarskie, taneczne, a także fotograficzne, filmowe oraz plastyczne. Mówi Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

ZOK jest jedną z 34 instytucji, która przynależy do Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury.

W każdym obszarze sztuki przewidziane są finały wojewódzkie, które poprzedzą eliminacje gminne i powiatowe. Zaktywizować mają się miłośnicy kultury w różnym wieku. Mówi Malwina Kubicka, dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.

Każda nasza dziedzina skupia dzieci i młodzież w różnym wieku. W konkursie recytatorskim skupiamy się na dzieciach ze szkół podstawowych. Jeżeli chodzi o teatr, to intencja jest taka, żeby byli to uczniowie szkół średnich. W konkursach instrumentalnych też uderzamy w młodzież. Kończymy na pełnoletnich, bo fotografia czy film kierowane są właśnie m.in. do takich osób.