Czekamy na osoby od 16 roku życia, czyli nie trzeba być pełnoletnim, aczkolwiek do 18 roku życia potrzebna jest zgoda rodziców. Wieku górnego nie ograniczamy, mogą to być osoby dojrzałe. Współpracowaliśmy już też seniorami, z młodzieżą, czyli z uczniami, ze studentami. Wszyscy doskonale znajdą zadania odpowiednie do ich kompetencji i możliwości, tak więc czekamy na wszystkich, którzy po prostu chcą przeżyć fajną przygodę i zobaczyć z bliska jak wygląda KOZZI Film Festiwal.