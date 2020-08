Zobacz info

Hi! Jeżeli podczas trwania locdown’u stęskniliście się za szybkim i/lub ciężkim graniem, to wybór sobotniej imprezy jest bardzo prosty: Techno Koty 3 #techno #rave Lineup: - Angela Cios (Warszawa) - Chinese Cookies - Necromance - Olga (Polish Techno.logy / Poznań) -Warmup: - STELLER Wstęp: Lista FB: 10 zł do 23:00, potem 15 zł. Reszta świata: 2 dychy. Opisy grajków: - Angela Cios - Junior Rave Specialist i nowy techno kociak na scenie, który odwiedzi nas na kolejnej edycji kotów. Poza muzyką z...