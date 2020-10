Kontrola osób na kwarantannie i przypominanie o obowiązku noszenia maseczek to zadania policji w związku z pandemią koronawirusa. Funkcjonariusze sprawdzają, czy zielonogórzanie przestrzegają przepisów np. w autobusach MZK. Mimo oznaczeń i komunikatów głosowych w pojazdach, zdarzają się pasażerowie, którzy podróżują bez osłony nosa i ust.

Ostatnio policjanci weszli też do jednej z dyskotek. Jaki był rezultat kontroli?

Niestety, w jednej z dyskotek stwierdzili, że zabawa się odbywała. W związku z tym oczywiście będą podjęte stosowne kroki, w tym między innymi wystąpienie do sanepidu celem nałożenia grzywny. To absolutnie nie powinno się odbywać. Kontrolujemy wszystkie miejsca, gdzie może dochodzić do naruszeń, a ten przykład pokazuje, że nie mówię tego tylko po to, żeby się wypowiedzieć, ale na potwierdzenie czynności, które podejmujemy.