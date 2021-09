Zielona Góra ma kolejny miejski przewijak. Punkt powstał w bibliotece Norwida. Choć zdecydowanie bardziej odpowiadałoby tu określenie pokoik. Bo w zielonogórskiej książnicy powstał nie kącik, a całe pomieszczenie do przewinięcia oraz nakarmienia dziecka.

Znajdziecie go tuż przy wejściu do gmachu głównego biblioteki Norwida, po prawej stronie. W sąsiedztwie księgarni. Mówi Żaneta Cierach, wicedyrektor placówki.

Poszliśmy o krok dalej, bo jeżeli mama musi przebrać lub nakarmić młodsze dziecko, a jest z nią także starsza pociecha, to nasz pokój oferuje trochę spokoju i intymności. A oprócz tego kącik właśnie dla tych starszych dzieci. Mogą one w tym czasie na przykład pooglądać książeczki. To jest takie miejsce ciszy i komfortu.